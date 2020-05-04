Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Германский центр авиации и космонавтики (DLR) адаптирует технологию компании Mozilla для дистанционного управления космическими роботами. Об этом сообщает ZDNet.

В последние годы использование робототехнических систем становится неотъемлемой частью космических исследований. Подобные системы используются при техническом обслуживании космических аппаратов, при дистанционном зондировании Земли, а также для поддержки экипажа Международной космической станции.

Компания Mozilla совместно со специалистами DLR работает над технологией, которая поможет космонавтам взаимодействовать с робототехническими системами. Новая технология базируется на проекте Mozilla DeepSpeech. Эта программа должна обеспечить точное голосовое управление роботами без необходимости использования дополнительных устройств ввода. Отмечается, что технология DeepSpeech будет использоваться в роботах DLR, разрабатываемых для работ на поверхности Луны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в компании «Андроидная техника» рассказали, что антропоморфные роботы окажутся востребованы при создании и эксплуатации долговременной окололунной станции. В августе 2019 года разработанный этой компанией робот «Фёдор» использовался для проведения серии экспериментов на МКС.