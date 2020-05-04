Сеул, , 11:58 — REGNUM Глобальный объём интернет-трафика в сетях фиксированной широкополосной связи вырос на 48% во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Business Korea со ссылкой на данные компании Zhilabs.

Zhilabs является дочерней компанией южнокорейского гиганта Samsung, специализирующейся на сетевой аналитике. Эксперты Zhilabs провели исследование по росту сетевого трафика после введения социальных ограничений во многих странах мира.

Специалисты установили, что по сравнению со средними уровнями с момента введения социальных ограничений объём сетевого трафика вырос на 48% для фиксированной широкополосной связи и на 24% для мобильной связи. Наиболее существенный рост трафика показали приложения для дистанционного обучения и видеосвязи.

Объём данных, передаваемых в социальных сетях, вырос на 38%, а объём трафика видеостриминговых сервисов — на 32%. Наиболее взрывной рост показал трафик в некоторых приложениях, выросший в некоторых из них на 2065%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в телекоммуникационной компании NTT Communications рассказали, что объём интернет-трафика в Японии вырос на 40% с начала февраля по конец марта.

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