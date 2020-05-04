Пекин, , 10:15 — REGNUM Услугами мобильной связи пятого поколения 5G в Китае пользуется более 50 млн человек, сообщает MyDrivers со ссылкой на данные министерства промышленности и информатизации КНР.

Отмечается, что отметка в 50 млн пользователей услуг связи 5G была преодолена к концу марта 2020 года. Крупнейшими операторами связи этого стандарта стали компании China Mobile (около 31,7 млн пользователей) и China Telecom (16,6 млн). Общее количество базовых станций мобильной связи 5G превысило 198 тысяч.

Операторы мобильной связи Китая начали предоставлять услуги связи 5G частным клиентам в ноябре 2019 года. К этому времени в стране было введено в эксплуатацию около 86 тысяч базовых станций 5G. К концу 2020 года в Китае планируют довести количество таких станций до 600 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае оператор China Mobile запустил базовую станцию 5G, обеспечивающую покрытие вершины горы Эверест.

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