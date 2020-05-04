Париж, , 09:11 — REGNUM Тестирование мобильного приложения для контроля распространения новой коронавирусной инфекции во Франции будет запущено после 11 мая, сообщил государственный секретарь по вопросам цифровой экономики Франции Седрик О 3 мая в публикации на платформе Medium.

Разрабатываемое по инициативе французского правительства приложение StopCOVID будет отслеживать контакты пользователей смартфонов через Bluetooth-соединение. Седрик О отметил, что разработка приложения находится на завершающей стадии, а тестирование будет запущено в неделю с 11 по 17 мая.

Представитель правительства Франции добавил, что это приложение станет важным элементом в стратегии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Он объяснил, что в крупных городах Франции, являющимися эпицентрами распространения инфекции, смартфонами пользуется более 90% жителей. Поэтому StopCOVID сможет стать эффективным инструментом, но только если будет интегрировано в общую систему здравоохранения Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в министерстве внутренних дел Индии заявили, что использование приложения Aarogya Setu для контроля COVID-19 станет обязательным для сотрудников всех частных и государственных компаний.