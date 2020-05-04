Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Экипаж американского корабля Crew Dragon через несколько дней уйдёт на карантин перед полётом к Международной космической станции, сообщил астронавт Роберт Бенкен 3 мая в социальной сети Twitter.

Бенкен отметил, что американское аэрокосмическое агентство NASA и частная компания SpaceX завершают подготовку к первому пилотируемому запуску корабля Crew Dragon.

«Через несколько дней мы начинаем медицинский карантин первой фазы, который продлится три недели до нашего запуска 27 мая 2020 года. Даже подготовка к полёту стала захватывающим приключением!» — заявил астронавт.

Ранее в NASA объяснили, что из-за вспышки коронавирусной инфекции ведомству пришлось принять ряд мер безопасности, однако это не должно помешать запуску Crew Dragon. Назначенный на 27 мая запуск станет первым полётом с экипажем для этого корабля. Испытательный полёт Crew Dragon к МКС в беспилотном режиме состоялся в марте 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания SpaceX объявила о завершении испытаний парашютной системы пилотируемой капсулы корабля Crew Dragon.

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