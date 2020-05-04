Москва, , 08:19 — REGNUM Специалисты НПО им. Лавочкина завершили изготовление первого космического аппарата серии «Арктика-М», сообщил генеральный директор предприятия Владимир Колмыков 4 мая РИА Новости.

Колмыков отметил, что изготовленный аппарат проходит электро-радиотехнические испытания. Запуск этого спутника запланирован на конец 2020 года.

В НПО им. Лавочкина уже приступили к изготовлению конструкции и бортовой аппаратуры второго аппарата этой серии. В соответствии с контрактом этот спутник будет запущен в 2023 году.

Спутники серии «Арктика-М» оснащаются таким же оборудованием, как и уже использующиеся гидрометеорологические аппараты «Электро-Л». Аппараты «Арктика-М» будут выведены на высокоэллиптическую орбиту, что позволит получать гидрометеорологическую информацию о полярных областях Земли, не охватываемых группировкой «Электро-Л».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представленный в апреле 2019 года план Роскосмоса по расширению российской спутниковой группировки предусматривает вывод пяти спутников серии «Арктика-М» на орбиту к 2025 году.