Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Специалисты по информационной безопасности компании Cyble обнаружили на хакерских форумах предложение о продаже более 500 тысяч учётных записей сервиса для видеосвязи Zoom. Об этом сообщает BleepingComputer.

Часть учётных записей и паролей были доступна бесплатно, доступ к остальным хакеры предоставляли за небольшое вознаграждение. Специалистам Cyble удалось приобрести пакет из 530 тысяч учётных записей чуть более чем за $1000.

В предоставленной хакерами информации содержались адреса электронной почты пользователей Zoom, пароль доступа, URL-адрес личной встречи и HostKey. Эксперты связались с владельцами некоторых из этих учётных записей и установили, что часть из этих данных оказалась правдивой.

Специалисты отмечают, что наиболее вероятной причиной утечки стал не взлом серверов Zoom, а подбор паролей из других просочившихся баз данных. Жертвами стали пользователи, которые применяли одинаковые пароли для регистрации в разных интернет-сервисах.

Эксперты напомнили, что для обеспечения информационной безопасности требуется использовать уникальные пароли на каждом сайте, где вы регистрируете учётную запись.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле утечку учётных записей пользователей Zoom обнаружили специалисты компании Intsights. Тогда в сеть утекли данные о 2,3 тысяч пользователей.

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