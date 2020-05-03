Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Профессор Стэнфордского университета и главный научный сотрудник американской технологической компания NVIDIA Билл Дэлли разработал конструкцию недорогого и простого в сборке аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщает портал Engadget.

Отмечается, что устройство состоит из доступных элементов: пропорционального электромагнитного клапана и микроконтроллера, подключаемых к монитору. При этом аппарат способен точно измерять расход и давление подаваемого воздуха.

По данным учёного, при использовании 3D-печатных деталей цена ИВЛ данной конструкции может составлять менее $100. Так, по информации портала, в США стоимость аппарата ИВЛ составляет порядка $20 тыс.

Разработчик подал заявку в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на разрешения экстренного использования устройства. Подобный сертификат недавно получило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на ИВЛ собственной конструкции.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии разработали принципиально новую модель аппаратов ИВЛ, отличающейся простотой сборки и обслуживания.

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