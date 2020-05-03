Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Компания Microsoft перенесла выпуск крупного обновления операционной системы Windows 10 с начала на конец мая, сообщает Windows Latets.

По данным издания, задержка выхода обновления связана с выявлением новой уязвимости, которая должна быть устранена до официального релиза. Ожидается, что производители компьютеров и разработчики получат доступ к этой версии операционной системы 12 мая, а все остальные пользователи — после 28 мая.

В новом обновлении будет улучшено использование накопителя для встроенного поисковика Windows, оптимизирован интерфейс для подключения устройств через Bluetooth, а также ряд других изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Microsoft выпустили тестовую сборку Windows 10 Preview Builds (20H1), в которой появилась возможность переустановки операционной системы из облачного хранилища.