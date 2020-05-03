Москва, , 13:57 — REGNUM Наиболее интересной частью научной программы текущей долговременной экспедиции Международной космической станции являются эксперименты с 3D-биопринтером, заявил космонавт Анатолий Иванишин в интервью журналу Роскосмоса «Русский космос».

Космонавт Анатолий Иванишин вместе с коллегой Иваном Вагенром и американским астронавтом Кристофером Кэссиди прибыл на МКС на корабле «Союз МС-16» 9 апреля 2020 года. Вместе с другими членами долговременной экспедиции ему предстоит провести более 50 экспериментов и исследований по российской научной программе.

Иванишин рассказал, что в программу входит много интересных экспериментов в области исследования Земли, изучения физико-химических и медицинских процессов в условиях космоса. На самым «новым и необычным» космонавт назвал эксперименты с магнитным 3D-биопринтером.

Этот прибор был доставлен на МКС в 2018 году. С помощью биопринтера уже было изготовлено несколько образцов биоткани для последующего изучения в наземных лабораториях. Иванишин объяснил, что в ходе текущей экспедиции на биопринтере впервые будет изготовлена костная ткань, которую позже пересадят лабораторным животным.

«Этого ещё не делал никто», — подытожил космонавт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте представитель компании компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани заявил, что эксперименты по пересадке изготовленной в космосе костной ткани лабораторным животным запланированы на осень 2020 года.

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