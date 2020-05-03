Париж, , 13:28 — REGNUM Европейское космическое агентство (ЕКА) разработает пассивные радиочастотные метки для установки на спутниковые платформы. Об этом сообщается в блоге ЕКА.

Разработка датчиков нового типа основывается на исследовании итальянской компании Leonardo. Сущность идеи заключается в установке на спутниковые платформы пассивных радиочастотных меток, которые позволят точно определять их местоположение с помощью других космических аппаратов. Планируется, что оснащение спутников такими метками поможет выводить их с околоземной орбиты с помощью специальных аппаратов.

«Эти элементы имеют большое преимущество в том, что они не содержат микросхем, являются надёжными и полностью пассивными, что является важными характеристиками для устройств, предназначенных для использования в конце срока службы спутника… Кроме того, относительно небольшая стоимость меток на будущей платформе делает эту технологию особенно привлекательной», — объяснил сотрудник компании CleanSpace Себастьян Перро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года ЕКА подписало контракт со швейцарской компанией CleanSpace на разработку космического аппарата для вывода с околоземной орбиты спутников и их частей. Планируется, что первый запуск такого аппарата будет произведён в 2025 году.