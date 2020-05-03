Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Глобальные поставки смартфонов во втором финансовом квартале 2020 года упадут на 30% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Counterpoint Research со ссылкой на квартальный отчёт американской компании Qualcomm.

По оценкам ведущего американского производителя мобильных процессоров — компании Qualcomm, в первом квартале поставки мобильных смартфонов снизились на 21% в годовом исчислении. Во втором квартале ожидается падение поставок на 30%. В Qualcomm считают, что рынок начнёт восстанавливаться во второй половине года, а общие объёмы поставок 2020 года окажутся на 10% меньше, чем в 2019 году.

При этом в компании сохраняют оптимизм относительно внедрения мобильной связи пятого поколения 5G. В Qualcomm считают, что в 2020 году будет поставлено от 175 млн до 225 млн смартфонов с поддержкой 5G. Также в Qualcomm отмечают рост поставок устройств интернета вещей. Прогнозируется, что этот рынок вырастет на 8% по итогам года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле специалисты исследовательской компании TrendForce заявили, что во втором квартале 2020 года объём глобального производства смартфонов упадёт на 16,5% в годовом исчислении.