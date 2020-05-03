Пекин, , 11:49 — REGNUM Дорожная карта развёртывания HarmonyOS от китайской компании Huawei предусматривает выпуск персонального компьютера под управлением этой операционной системы в 2020 году. Об этом сообщает HuaweiCentral со ссылкой на источники в отрасли.

Компания Huawei представила операционную систему HarmonyOS в августе 2019 года. Первая версия этой системы предназначалась для устройств умного дома и интернета вещей, а также для мобильных устройств.

По данным портала, в 2020 году Huawei планирует выпустить HarmonyOS версии 2.0, которая сможет использоваться на персональных компьютерах, умных часах, а также в бортовых компьютерах электромобилей. Сообщается, что первый компьютер на базе материнской платы Huawei Kunpeng с операционной системой HarmonyOS также будет выпущен до конца года.

Первые такие устройства будут использоваться внутри компании, выпуск коммерческих моделей потребует больше времени. Ожидается, что более подробная информация о новой версии HarmonyOS будет представлена на ежегодной конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2020 в августе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года вице-президент Huawei Винсент Панг заявил, что Harmony OS будет готова к использованию на смартфонах к середине 2020 года.

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