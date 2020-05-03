Джакарта, , 09:44 — REGNUM Администрация крупнейшей в Индонезии платформы электронной коммерции Tokopedia заявила о расследовании инцидента об утечке данных пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Ранее анонимный хакер опубликовал в интернете информацию о получении доступа к данным 15 млн пользователей Tokopedia. Он заявил, что эти данные утекли в сеть в результате взлома сайта платформы в марте 2020 года.

В Tokopedia подтвердили попытку похищения личных данных пользователей платформы. Специалисты компании занимаются расследованием этого инцидента.

«Tokopedia гарантирует, что важная информация, такая как пароли, будет успешно защищена», — заверили в компании.

Компания Tokopedia была создана в 2011 году. Позже эта платформа электронной коммерции стала крупнейшей в Индонезии — к 2019 году в сервис насчитывал более 7 млн продавцов, реализующих различные товары от продуктов питания до электронных устройств. В настоящее время в Tokopedia насчитывается около 90 млн активных пользователей в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания NEC подтвердила, что киберпреступники пытались получить доступ к информации о технологиях, разрабатываемых для военных ведомств Японии.