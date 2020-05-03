Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Функция распознавания сигналов светофоров и дорожных знаков в автомобилях Tesla может увеличить количество дорожно-транспортных происшествий, заявила профессор Университета Дьюка Мисси Каммингс. Об этом сообщает CNN.

В апреле американская компания Tesla выпустила новую версию программного обеспечения системы поддержки водителей Autopilot. В этом обновлении была добавлена функция распознавания дорожных знаков и сигналов светофора. При активации функции автомобили должны автоматически останавливаться перед знаками «Стоп» и на красный сигнал светофора.

После этого некоторые водители в США стали сообщать о некорректной работе новой функции. Один из владельцев электромобиля Tesla опубликовал видео, на котором автомобиль снижает скорость до 10 км/ч перед светофором с активным зелёным сигналом.

Специалист по автономным системам Каммингс предупредила, что широкое внедрение новой функции автопилота электромобилей Tesla может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Она объяснила, что другие водители не ожидают снижения скорости при зелёном сигнале светофора, поэтому могут вовремя не среагировать на действия электромобиля Tesla.

С такой оценкой согласился и главный технолог канадского центра по изучению автоматизированных транспортных средств CAVCOE Пол Годсмарк. Он объяснил, что распространение такой функции может привести к тому, что водители не смогут сохранять концентрацию и оперативно реагировать в случае сбоя в программном обеспечении автопилота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле основатель Tesla Илон Маск заявил, что специалисты компании работают над функцией автоматической парковки электромобилей.

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