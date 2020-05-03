Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Новый смартфон от компании Apple iPhone SE уступил по времени работы на одном заряде батареи модели iPhone 8 в тесте портала GSM Arena.

Компания Apple выпустила новый бюджетный смартфон iPhone SE 15 апреля. Эта модель внешне является копией другого смартфона от Apple iPhone 8, вышедшего в 2017 году. При этом новая модель оснащена мощным энергоэффективным процессором Apple A13 Bionic, который также используется в флагманском iPhone 11.

Эксперты решили сравнить автономность похожих моделей 2017 и 2020 года. Тесты GMS Arena показали следующие результаты:

Одного заряда батареи iPhone SE хватает для 10 часов звонков в сетях 5G или почти 9 часов воспроизведения видео. Общее время автономной работы оценивается в 59 часов.

iPhone 8 проработал в режиме звонков в сети 3G более 12 часов, а в режиме просмотра видео — 10 с половиной часов. Общее время автономной работы составило 66 часов.

iPhone SE обошёл более раннюю модель только в режиме использования веб-браузера (13 с половиной часов для iPhone SE против 12 часов для iPhone 8).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что новый iPhone SE производительнее любого Android-смартфона.