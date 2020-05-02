Москва, , 14:03 — REGNUM Названы устройства для автомобилей, которые могут быть не только бесполезны, но и опасны. Об этом сообщается на портале Car.ru.

Зачастую всевозможные автогаджеты можно приобрести в китайских интернет-магазинах, но не все из них безобидны. Так, автоэксперты предостерегают от покупки на таких ресурсах предпусковых подогревателей. Чаще всего такие устройства создают из дешевых материалов, что сказывается на их надежности. При некачественной сборке они могут привести к возгоранию.

Также не стоит покупать парктроники, особенно из расчета их низкой стоимости. Такая покупка также может выйти боком.

При покупке GPS-трекеров стоит обратить внимание на их стоимость, поскольку дешевые устройства на самом деле не имеют приемник GPS, а работают через систему LBS.

Приобретать светодиодные фонари также не стоит, поскольку они могут быстрее выходить из строя. Кроме того, зачастую они работают с различными дефектами.

К обычному автомобильному пылесосу также стоит присмотреться. Из-за того, что такое устройство рассчитано на подзарядку в автомобиле, оно может оказаться недостаточно мощным для всасывания различного мусора.

Ранее автоэксперты подсказали, как правильно оставлять машину на длительную стоянку. Для этого нужно проверить заряд аккумулятора, забрать все вещи, проверить уровень масла и залить полный бак топлива.

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