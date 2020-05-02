Париж, , 13:51 — REGNUM Французская компания Peugeot готовит более дешёвую версию своего компактного электромобиля e-208, заявил бренд-менеджер марки по электрическим машинам Анн-Лиз Ричардс. Об этом сообщается на сайте 32cars.ru.

Стоимость бюджетной версии электрокара составит 22 тыс фунтов стерлингов (около 2,1 млн рублей). Сократить стоимость автомобиля удастся за счёт установки в него батареи меньшей ёмкости.

«В настоящее время клиенты не говорят, что e-208 слишком дорогой, но в какой-то момент, возможно, нам понадобится более доступный вариант, и мы всегда сможем получить меньшую батарею», — подчеркнул Ричардс.

Стоит отметить, что предложить другую линейку аккумуляторов для электрокара относительно легко. Так, можно было бы просто удалить часть ячеек из существующего блока батарей e-208.

Сейчас для покупателей Peugeot доступна модификация e-208 только с аккумуляторной батареей на 50 кВт, которая обеспечивает запас хода на 339 км. Ожидается, что у модели Peugeot ёмкость снизится на 25%, что повлияет на запас хода. Он уменьшится до 241 км.

Напомним, компания Karma Automotive из Калифорнии создала электрическую платформу E-Flex с электромоторами общей мощностью 1115 «лошадей».

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