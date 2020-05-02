Амстердам, , 12:43 — REGNUM Нидерландский дилер JB Classic Cars продаёт рестайлинговую версию Tesla Model S в кузове шутинг-брейк. Об этом сообщается на сайте компании.

Авто создала в одном экземпляре компания RemetzCar по заказу коллекционера Флориса де Раадта. Для модернизации дизайна он обратился в фирму Niels van Roij.

Машина была оснащена новыми алюминиевыми кузовными панелями, другими стойками и крышей, а также переделанной дверью. При этом компания Niels van Roij приняла решение полностью модернизировать Tesla Model S.

Цена за автомобиль, который был выпущен в 2019 году, составила 224 521 евро (около 18,6 млн руб.).

Напомним, 1 мая миллиардер и глава компании Tesla Илон Маск заявил в Twitter, что намерен продать почти всё своё имущество. Каких-либо пояснений к этому заявлению Маск делать не стал.

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