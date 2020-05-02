Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Специалисты по кибербезопасности обнаружили резкое снижение активности вирусного программного обеспечения, распространяемого с помощью компьютерной сети Dreambot. Об этом сообщает ZDNet.

Прекращение активности ботнета (компьютерной сети, использующейся для рассылки вредноносного программного обеспечения) Dreambot обнаружили специалисты компании CSIS Security Group. Эксперты зафиксировали резкое снижение атак в марте 2020 года и предположили, что это говорит об отключении внутренних серверов.

«Мы не можем точно сказать, что послужило причиной, но всё больше и больше фактов говорят о прекращении активности Dreambot», — отметил аналитик по вредоносным программам CSIS Security Group Бенуа Ансель.

Dreambot был активен с 2014 года. Этот ботнет использовался для заражения компьютеров вредоносными программами, относящихся к типу банковских троянов. Такие вирусы используются злоумышленниками для получения доступа к банковским данным и другой финансовой информации пользователей. В 2019 году эксперты выявили более миллиона случаев заражения вирусом Dreambot.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года полиция Китая задержала преступную группировку, управляющую ботнетом из 200 тысяч заражённых сайтов.

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