Токио, , 11:14 — REGNUM Toyota поставила японской больнице специально разработанный транспорт для транспортировки тяжелобольных пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Спецавтомобиль был создан на базе Toyota Hiace. Он был оборудован на основании различных запросов от медицинских учреждений.

Специально разработанное транспортное средство на основе Hiace для тяжелобольных пациентов с COVID-19 имеет внутренний барьер, который отделяет передний отсек, где находятся водитель и пассажир, от заднего, где помещен пациент. Вытяжной вентилятор непрерывно вытесняет воздух из заднего отсека автомобиля, чтобы тот не попал в передний отсек.

Ранее компания Toyota уже предоставила 11 транспортных средств для перевозки больных COVID-19, у которых болезнь протекает в легкой форме.

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