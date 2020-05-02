Рим, , 10:49 — REGNUM Итальянская компания Lamborghini 7 мая 2020 года проведёт в онлайн-режиме премьеру новой модели. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Какую именно новинку представит итальянский бренд в сообщении не говорится. Однако ожидается, что это будет либо новая версия кроссовера Urus, либо приемник модели Aventador.

Стоит отметить, что флагманская модель Aventador продаётся на мировых рынках уже около десяти лет. Ранее сообщалось, что новая модель автокомпании с мотором V12 появится через четыре года. Однако, вполне вероятно, что нам не придется ждать так долго.

Новинкой может также стать Huracan Super Trofeo Omologato (STO). Это авто с 640-сильным агрегатом V10 производительностью 5,2 л. Вес этой машины на 150 кг меньше, чем у Huracan Performante. Дизайн Super Trofeo Omologato выделяется модернизированным аэродинамическим обвесом и множеством доработок, позаимствованных у модели Huracan Super Trofeo.

Ранее японское тюнинг-ателье Liberty Walk модернизировало Lamborghini Aventador. Авто получило доработанный бампер и сплиттер, а также светодиодные дневные ходовые огни, которые вмонтированы в кожух воздухозаборника.

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