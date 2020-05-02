Оттава, , 10:44 — REGNUM Правительство канадской провинции Альберта запустило приложение для отслеживания контактов людей, инфицированных новым коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Выпущенное мобильное приложение использует беспроводную технологию Bluetooth для отслеживания контактов пользователей смартфонов, находящихся на расстоянии менее двух метров друг от друга. При выявлении случаев заражения коронавирусной инфекцией заболевший человек может предупредить всех, с кем контактировал в последние недели.

Глава департамента по здравоохранению провинции Альберта доктор Дина Хиншоу заявила, что это приложение поможет замедлить дальнейшее распространение инфекции. Разработчики приложения, получившего название ABTraceTogether, отмечают, что оно не собирает данные о географическом местоположении пользователей, а информация о контактах хранится в зашифрованном виде на смартфонах.

Альберта стала первой провинцией Канады, запустившей подобное приложение. Планы по внедрению подобных приложение рассматриваются также в провинциях Онтарио и Квебек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Швейцарии начали тестировать мобильное приложение для отслеживания распространения новой коронавирусной инфекции. Ожидается, что оно будет готово к 11 мая.

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