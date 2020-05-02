Москва, , 10:25 — REGNUM Для поддержки российских автолюбителей во время вынужденного режима самоизоляции в компании Toyota сделали раскраски со всеми своими моделями авто, которые продаются в РФ. Файлы с раскрасками размещены по ссылке.

В автокомпании уверены, что раскраски могут прийтись многим по душе, особенно в период самоизоляции. Все рисунки с машинами имеют свою тему. Так, бизнес-седан Camry нарисован на фоне небоскребов Москва-Сити, а модель вседорожника Land Cruiser изображена на природе.

Машины разбиты на три группы — кроссоверы, вседорожники и седаны. Среди моделей в раскраске есть такие модели, как Hilux, Fortuner, Land Cruiser, CH-R, RAV4, Corolla, Camry, а также спорткар Toyota Supra.

Ранее компания Toyota представила новое поколение кроссовера Urban Cruiser (Toyota Ist), который по своей сути является перелицованной версией компактного кроссовера Suzuki Vitara Brezza.

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