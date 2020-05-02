Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Ежегодная конференция для программистов Build в 2020 году пройдёт в формате виртуального мероприятия с бесплатной регистрацией для участников. Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.

Первая конференция Build для разработчиков, использующих технологии Microsoft, прошла в 2011 году, после чего подобные мероприятия проводились ежегодно. В 2020 году в Microsoft рассчитывали провести конференцию Build в Сиэтле 19−21 мая, но из-за вспышки коронавирусной инфекции в Microsoft приняли решение о переводе мероприятия в цифровой формат.

Виртуальная конференция также пройдёт с 19 по 21 мая. Мероприятие будет состоять из нескольких тематических сессий, докладов и выступлений. Откроет конференцию генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Для получения интерактивного доступа к цифровому событию требуется регистрация на сайте конференции, которая является бесплатной. Участники предыдущих публичных конференций Microsoft Build платили вступительный взнос около $2400.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая вице-президент Microsoft Фил Спенсер заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не приведёт к задержке выхода новой приставки Xbox Series X.