Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Приложение SteamVR не будет поддерживаться на устройствах под управлением операционной системы macOS. Об этом сообщается на сайте Steam.

Компания Valve разработала приложение SteamVR для видеоигр с использованием шлемов виртуальной реальности, таких как HTC Vive, Oculus Rift или Windows Mixed Reality. В 2017 году это VR-приложение получило поддержку операционной системы macOS от компании Apple.

Сейчас в Valve решили отказаться от поддержки VR-приложения для этой операционной системы. Отмечается, что это позволит команде сосредоточиться на системах Windows и Linux. Пользователи VR-устройств всё ещё смогут использовать SteamVR на компьютерах с macOS при загрузке более ранних версий приложения.

В Valve не объяснили отказ от поддержки SteamVR на системах macOS. Проведённый компанией UploadVR опрос показывает, что по состоянию на март 2020 года доля macOS устройств среди пользователей игрового сервиса Steam составляла только 4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года общее количество активных пользователей сервиса Steam достигло 95 млн человек.