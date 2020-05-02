Санта-Фе, США, , 07:45 — REGNUM Компания Virgin Galactic провела первые лётные испытания суборбитального космоплана VSS Unity в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает пресс-служба Virgin Galactic.

VSS Unity является вторым космопланом серии SpaceShipTwo. Частная американская компания разрабатывает этот корабль для проведения суборбитальных туристических полётов.

Запуски кораблей этой серии проводятся с помощью самолётов-носителей White Knight Two, разработанных компанией Scaled Composites специально для этих целей. Самолёт-носитель поднимается на высоту около 15−16 тысяч километров, после чего происходит отделение суборбитального космоплана.

В Virgin Galactic отметили, что испытательный полёт VSS Unity в Нью-Мексико прошёл успешно и стал важной вехой в подготовке к коммерческим запускам. В компании рассчитывают провести первый такой запуск до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года компания Virgin Galactic открыла курсы подготовки для будущих космических туристов. Программа включает прохождение специального инструктажа, тренинга и подготовку к физическим нагрузкам во время суборбитального полёта.

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