Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 15:06 — REGNUM Кандидаты в космонавты Индийской организации космических исследований (ISRO) продолжают обучение в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в дистанционном режиме, сообщил генеральный директор АО «Главкосмос» (дочернее подразделение Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов газете The Indian Express.

Четыре служащих военно-воздушных сил Индии начали подготовку в ЦПК в феврале 2020 года. Лоскутов рассказал, что подготовка кандидатов в космонавты продолжается согласно ранее составленному плану, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции.

Из-за необходимости соблюдения мер по самоизоляции индийские кандидаты в космонавты, как и их коллеги из России, переведены на дистанционный режим обучения. Лоскутов отметил, что решение о возвращении к стандартному учебному процессу будет принято после нормализации эпидемической ситуации.

Индийские специалисты готовятся к полёту на разрабатываемом космическом корабле «Гаганьян». Планируется, что первый испытательный пуск индийского корабля в беспилотном режиме состоится в 2020 году. Пилотируемая миссия ожидается в 2021 или 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле ISRO начала сбор заявок от индийских организаций для составления научной программы первой пилотируемой миссии.

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