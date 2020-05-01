Берлин, , 14:44 — REGNUM Серийная версия электрифицированной модели Mercedes-Benz EQS получит полноуправляемое шасси. Об этом сообщается на портале Motor1.

Данная система шасси позволяет машине лучше маневрировать, поскольку в случае, если автомобиль едет с низкой скоростью, то задние колеса будут поворачиваться в иную сторону по отношению к передним. Однако при большой скорости все четыре колеса будут развернуты в одном направлении.

Пока нет информации будет ли такая установка на всех версиях новинки или же ее оборудуют только топовую конфигурацию. По предположению портала, электрифицированная версия Mercedes-Benz EQS появится в конце 2020 года или же в начале 2021.

Кроме того, вполне возможно, что немецкий автопроизводитель также скоро выпустит 600-сильную версию AMG.

Напомним, Mercedes-Benz в Германии запустил новую услугу по доставке автомобиля на дом.

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