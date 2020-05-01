Пекин, , 13:58 — REGNUM Китайская автоматическая станция «Чанъэ-4» и ровер «Юйту-2» завершили очередной период активности на обратной стороне Луны. Об этом сообщает China Daily.

Космические аппараты миссии «Чанъэ-4» 30 апреля отключились на время лунной ночи, равной 14 земным суткам и 18 часам. В это время на обратную сторону Луны не попадает прямого солнечного света, требуемого для питания солнечных батарей.

К моменту завершения очередного цикла активности общее расстояние, пройдённое луноходом «Юйту-2», достигло 447,68 метров. Луноход продолжает работать в штатном режиме, хотя его проектный срок службы составляет всего три месяца.

Китайская автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-4» совершила посадку в кратере Фон Карман на обратной стороне Луны в январе 2019 года. Посадочная платформа и луноход «Юйту-2» используются для изучения рельефа местности, определения минерального состава поверхности Луны, а также для измерения нейтронного излучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года аппарат «Юйту-2» побил рекорд по длительности эксплуатации лунохода. Ранее это достижение принадлежало советскому аппарату «Луноход-1», который проработал на поверхности Луны 321 земной день в 1970—1971 годах.

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