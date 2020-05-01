Москва, , 13:43 — REGNUM Рейтинг бюджетных автомобилей иностранных марок, которые идут с двигателями на 1,6 л, способными без поломок проехать 250 тыс. км, составили специалисты портала NJcar.ru.

При этом список составлялся с учетом фактического ресурса указанных движков, а также на основе исследования поломок автомобилей с пробегом.

Лидирует в данном топе Toyota Corolla, которая оснащается мотором 1ZR-FE на 1,6 л мощностью 124 л. с. Без серьезных поломок автомобиль с данным двигателем может проехать до 400 тыс. км.

Вторую строчку делят Hyundai Solaris и Kia Rio, которые получили одинаковые моторы серии G4FC. Ресурс этих двигателей рассчитан на 350 тыс. км пути.

Третью строчку занимают машины семейства Renault Logan-Sandero, оснащенные моторами H4М. Ресурс этих двигателей рассчитан на 300 тыс. км.

Четвертое место у машин японской марки Nissan. Это Nissan Tiida и Nissan Note, в качестве агрегатов у которых идут движки HR16DE. Замыкают данный топ Volkswagen Polo и Skoda Rapid, оснащенные моторами серии CWVA и CWVB. При благоприятных условиях эти моторы могут проехать без проблем до 250 тыс. км.

Ранее стало известно, что компания Toyota намерена прекратить производство восьмицилиндровых двигателей. Происходить это будет постепенно. На смену V8 придут Twin-Turbo V6.

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