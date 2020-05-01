Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Американская компания Ford отказалась от совместной разработки электрифицированного кроссовера Lincoln из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает Automotive News.

Бренд Lincoln принадлежит Ford. Компания планировала выпустить свой первый электрокроссовер. При этом это должна была быть совместная разработка со стартапом Rivian. Именно на платформе данного стартапа должен был быть создан новый кроссовер.

Ford и Rivian подписали соглашение о сотрудничестве весной 2019 года. При этом компания Ford инвестировала в данный проект порядка 500 млн долларов.

Будущий кроссовер, который решено было выпустить под брендом Lincoln, должен был получить внешность полностью отличающуюся от кроссоверов R1S, выпуском которых занимается Rivian.

Из-за эпидемии коронавируса планы по разработке кроссовера пришлось свернуть. На данное решение повлияли в том числе низкие продажи автомобилей Ford.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2020 года выручка компании Ford упала на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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