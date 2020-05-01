Москва, , 13:07 — REGNUM Группа «Несчастный случай» сочла свои долгом рассказать о своем видении и времяпрепровождении жизни в режиме самоизоляции в апреле месяце. Она выложила в сеть композиция, которая так и называется «С первого по тридцатое». Об сообщает портал ИнтерМедия.

Новизна чувств подтолкнула музыкантов к идее перепеть свой старый новогодний хит «С первого по тринадцатое».

В песни образно представлены все состояния и дела дней минувших (и предстоящих) — профилактическое без ограничений потребление алкоголе, постоянное переедание, непрекращающаяся хандра, дистанционное обучение детей в школе, отсутствие денег, попытка самообразовываться и даже легкое нарушение режима самоизоляции.