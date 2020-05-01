Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Компания Microsoft добавила в приложение Windows 10 «Ваш телефон» функцию управления аудиоплеером смартфонов под управлением Android. Об этом сообщается в блоге технической поддержки Windows.

Новая функция добавлена в тестовую версию операционной системы Windows 10 Insider Preview Build 19 619.1000. После установки этой версии пользователь компьютера под управлением Windows 10 получает возможность управления аудиоприложениями на синхронизированном смартфоне через программу «Ваш телефон».

В список поддерживаемых приложений вошли сервисы Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music, Google Podcast и ряд других. Функция доступна для смартфонов под управлением Android 7.0 и более старших версий. Ожидается, что новая функция будет добавлена в стабильную версию Windows 10 до конца мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в приложение «Ваш телефон» для Windows 10 были добавлены функции отслеживания заряда батареи смартфона и ответа на сообщения и другие уведомления, приходящие на мобильное устройство.