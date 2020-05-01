Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Окололунная станция Gateway, вероятно, не будет использоваться при первой высадке астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида», заявил на брифинге глава американского аэрокосмического агентства NASA Джеймс Брайденстайн.

Первоначально в США планировали создать станцию на окололунной орбите Gateway до первого полёта на Луну в рамках программы «Артемида». Позже стало известно о задержке реализации этого проекта.

В ходе брифинга, посвящённого программе «Артемида», Брайденстайн заявил, что станция Gateway может быть создана позже первой высадки, планируемой на 2024 год.

«Мы считаем, что высадка на Луне к 2024 году не требует создания Gateway», — отметил глава NASA.

Брайденстайн заверил, что в NASA не отказываются от этого проекта и станция Gateway остаётся важной частью долгосрочной программы «Артемида». Он объяснил, что для подготовки пилотируемой миссии на Луну к 2024 году в NASA откладывают все необязательные проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте заместитель главы NASA по программам пилотируемых полётов Дуглас Ловерро заявил об упрощении первого этапа программы «Артемида» за счёт исключения из него проекта окололунной станции Gateway.

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