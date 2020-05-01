Берлин, , 10:23 — REGNUM В сети появились фото тестового экземпляра электрокроссовера Volkswagen ID.4 в более мощном исполнении GTX. Снимок размещён на сайте Motor1.

Стоит отметить, что это первые снимки новинки. Модель получила немного агрессивный дизайн. На фотографиях, снятых на камеру смартфона, запечатлена только задняя часть модели. Однако по ним можно увидеть сходство Volkswagen ID.4 GTX с ранее представленным ID.4 без приставки GTX.

Основным отличием в дизайне высокопроизводительной версии является задний спойлер, который расположен у основания заднего стекла.

Кроме того, крыша модели имеет наклон к своей задней части. Автопроизводители установили на тестовом авто фальшивые патрубки системы выхлопа. Очевидно, что у серийных экземпляров их не будет.

Базовая версия модели ID.4 будет продаваться как с одним, так и с двумя электромоторами, обеспечивая электрокар задним или полным приводом. Ожидается, что в версии GTX будет предложен только привод 4×4, а также электроагрегат мощностью более 302 л. с.

Премьера ID.4 GTX состоится в 2021 году.

Напомним, в марте текущего года самым покупаемым новым автомобилем на авторынке Европы стал хэтчбек Volkswagen Golf.

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