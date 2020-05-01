Сеул, , 09:42 — REGNUM Модернизированные гибридные модели Sonata южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor получили самую высокую оценку безопасности от Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA). Об этом 1 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение компании.

В заявлении Hyundai говорится, что седан Sonata восьмого поколения и его гибридная версия получили пять звезд в испытаниях на удар при опрокидывании и боковом ударе, а также четыре звезды в лобовых столкновениях.

Бензиновые и гибридные модели Sonata также оснащены всеми технологиями безопасности, рекомендованными агентством США в качестве стандартного оборудования — это система предупреждения о столкновении, система предупреждения о выходе из полосы движения, автоматическое экстренное торможение и помощь в торможении.

Напомним, модернизированная модель Sonata 2020, работающая только на газе, получила в феврале награду Top Safety Pick от Института безопасности дорожного движения (IIHS).

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