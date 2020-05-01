Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Малому винтокрылому летательному аппарату миссии американского аэрокосмического агентства NASA «Марс-2020» присвоено название Ingenuity (с англ. — находчивость или изобретательность). Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

Название для вертолёта предложила ученица средней школы города Таскалуса в штате Алабама Ваниса Рупани. Она была одной из участниц конкурса, который проводился среди американских школьников для выбора названия марсохода миссии «Марс-2020». По итогам конкурса марсоходу было присвоено название Perseverance («Настойчивость»), а предложенное Рупани наименование решили использовать для вертолёта.

«Чтобы подготовить вертолёт, а затем поместить его на марсоход, потребовалось много кропотливой и изобретательной работы, и потребуется гораздо больше. Я счастлив, что у нас было ещё одно замечательное название от финалистов конкурса…», — отметил глава NASA Джим Брайденстайн.

Малый 1,8-килограммовый вертолёт Ingenuity будет доставлен на Марс вместе с ровером Perseverance. Он будет использоваться для изучения возможности полётов в разряженной атмосфере Марса. Планируется, что Ingenuity совершит несколько коротких перелётов, каждый из которых продлится около полутора минут. Запуск миссии запланирован на лето 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле специалисты NASA установили вертолёт Ingenuity на марсоход Perseverance.

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