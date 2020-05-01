Пекин, , 08:16 — REGNUM Китайский автопроизводитель GAC начал продажи нового электрического кроссовера Aion V с огромным дисплеем в салоне. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Дизайн новинки создан по прообразу модели Aion LX прошлого модельного года. Авто имеет яркий экспрессивный внешний вид и современный интерьер. Длина машины равна 4586 мм, что сопоставимо с размером Toyota RAV4, а межосевое расстояние составляет 2830 мм.

Электрокроссовер выделяется широкими задними дверями и оригинальными раздвоенными передними светодиодными фарами.

В автомобиле установлен огромный жидкокристаллический монодисплей, который объединяет «приборку» и информационно-мультимедийный комплекс.

В движение переднеприводный GAC Aion V приводит электродвигатель производительностью 184 л. с. (350 Нм крутящего момента). Литий-ионная батарея обеспечивает запас хода модели в зависимости от комплектации от 400 до 600 км.

Ранее стало известно, что китайские дилеры автокомпании GAC приступили к продажам нового вседорожника GAC GS8 S.

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