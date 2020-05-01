Пекин, , 07:46 — REGNUM Общее количество загрузок приложения для создания и обмена короткими видеороликами TikTok в App Store и Google Play превысило 2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба исследовательской компании Sensor Tower.

По оценкам экспертов Sensor Tower, в первом квартале 2020 года приложение TikTok было загружено из сервисов App Store и Google Play 315 млн раз. Такое количество загрузок за один квартал является рекордным показателем среди всех мобильных приложений. Эксперты частично объясняют такой рост популярности приложения ограничением социальных контактов во многих странах мира из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Наибольшей популярностью приложение TikTok пользуется в Индии, общее количество загрузок в этой стране превысило 611 млн. На долю Китая приходится 196,6 млн загрузок, на долю США — 165 млн.

Совокупные расходы пользователей в TikTok составляют около $456,7 млн. Активнее всего платными функциями в приложении пользуются жители Китая, США и Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года эксперты компании App Annie представили рейтинг самых популярных мобильных приложений последних десяти лет. Список возглавили приложения Facebook (4,6 млрд загрузок), Facebook Messenger (4,4 млрд), WhatsApp (4,3 млрд) и Instagram (2,7 млрд).