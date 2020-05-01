Пекин, , 07:21 — REGNUM Объёмы глобального производства смартфонов снизятся во втором квартале 2020 года на 16,5% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании TrendForce.

Пандемия коронавирусной инфекции привела к падению спроса и сбоям в цепочке поставок смартфонов. В первом квартале 2020 года глобальный объём производства смартфонов составил около 280 млн устройств, что на 10% ниже, чем в первом квартале предыдущего года.

Эксперты TrendForce прогнозируют, что падение объёмов производства продолжится и во втором квартале года. Ожидается, что за этот период будет произведено около 287 млн устройств, что на 16,5% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В случае подтверждения прогноза предстоящее падение объёмов производства станет самым большим снижением в данном квартале.

Прогнозируется, что во втором квартале тройка лидеров по производству смартфонов не изменится. На долю Samsung придётся 20,3% от общего объёма производства, на долю Huawei — 16,7%, на долю Apple — 12,6%. Также в список крупнейших производителей войдут ещё три китайские компании: Oppo (10,5%), Xiaomi (9,6%) и Vivo (8,5%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года эксперты Strategy Analytics зафиксировали падение поставок смартфонов на 38% в годовом исчислении.