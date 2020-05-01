Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Второй самолёт Boeing 777X 29 апреля совершил первый испытательный полёт над американским штатом Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба корпорации Boeing.

Полёт огромного широкофюзеляжного лайнера, на борту которого находились два пилота компании, продолжался 2 часа 58 минут и завершился в Сиэтле.

По информации компании, всего в программе испытания будут задействованы четыре самолёта данной модели. Первый экземпляр, который поднялся в воздух 25 января, налетал уже более 100 испытательных часов.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777x представляет собой новую модель серии 777. Он почти на 77 метров длиннее предшественника, что делает его самым длинным пассажирским самолётом в мире. Самолёт оборудован двумя новыми двигателями компании General Electric и рассчитан на перевозку до 425 пассажиров на расстояние до 14 тысяч километров.

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