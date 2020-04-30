Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Военно-воздушные силы США заявили о намерении разработать собственный проект гиперзвукового оружия, сообщает 30 апреля издание Flightglobal.

По утверждению издания, командование ВВС утвердило программу Future Hypersonics Program, в рамках которой должна быть создана двухступенчатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования.

В данный момент ВВС США проводят конкурс среди компаний, способных разработать гиперзвуковую ракету, рассчитанную на применение с борта бомбардировщика или истребителя.

По техническому заданию, первая ступень ракеты должна разогнать боеприпас до определённого скоростного рубежа, на котором включится второй, гиперзвуковой двигатель.

Эскизный проект такой ракеты должен быть представлен не позднее осени 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент американские корпорации Raytheon и Lockheed Martin работают над концепцией гиперзвуковой авиационной ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Испытания прототипов таких ракет должны состояться до января 2021 года.

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