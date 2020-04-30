Токио, , 14:52 — REGNUM Совместное предприятие FAW и Toyota планирует вывести на авторынок «растянутую» версию популярного японского седана Toyota Corolla. Об этом сообщает RG.

В продаже на китайском авторынке удлинённая Corolla появится в 2021 году. Это авто можно будет отличить не только по новым габаритам, но и по и изменённому дизайну.

Будущая новинка займет свободную нишу Compact+ в модельной линейке бренда Toyota и расположится между Corolla и Camry. По данным журналистов издания, колёсная база седана станет больше на 100 мм и достигнет 2800 мм.

Отмечается, что из моторной линейки новой Toyota Corolla исчезнут агрегаты на 1,2 и 1,6 л. Вместо них появится новый трехцилиндровый мотор производительностью 118 «лошадей» объёмом 1,5 л.

Ранее компания Toyota представила кроссовер Urban Cruiser (Toyota Ist) нового поколения, который представляет собой перелицованную версию компактного кроссовера Suzuki Vitara Brezza.

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