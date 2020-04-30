Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Американская компания General Motors перенесла премьеру нового нового электрического пикапа GMC Hummer EV, который должен был быть представлен 20 мая. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Премьеру пикапа перенесли из-за эпидемии коронавируса, однако новую дату пока не называют.

Предполагается, что мощность пикапа будет составлять 1000 «лошадей». С 0 до 97 км/ч машина сможет разогнаться за 3 с. А вот на одном заряде новинка сможет проехать 400 миль (644 км).

Автомобиль появится на авторынке под брендом GMC, поскольку компания не собирается создавать новый суббренд. Однако позднее General Motors планирует выпустить электрифицированный внедорожник.

GMC Hummer EV должен был появиться в продаже осенью следующего года, однако, вероятно, теперь сроки изменятся.

Ранее стало известно, что автозавод, где будут производиться электромобили Hummer, переоборудуют. Питаться предприятие будет от электроэнергии, получаемой от ветрогенераторов и солнечных панелей.

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