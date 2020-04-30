Москва, , 10:26 — REGNUM На какие автомобили сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), стоимостью до 2 миллионов рублей, стоит обратить внимание российским автолюбителям рассказал автоэксперт Егор Васильев. Об этом сообщает Tarantas.news.

В первую очередь автоэксперт посоветовал обратить внимание на Renault Arkana, поскольку французская модель разрабатывалась с учетом пожеланий клиентов из России. Таким образом, Arkana получила хорошую подвеску, полный привод, а также 150-сильный турбированный двигатель, который идет в паре с «механикой». Стоимость такой модели составляет от 1,2 млн рублей.

На втором месте оказалась чешский кроссовер Skoda Karoq. Цена за модель с полным приводом начинается от 1,5 млн рублей. Данная модель сочетает комфорт и надежность.

На третьем месте оказался китайский Geely Atlas, который по цене почти не отличается от Karoq. Данная модель отличается более просторным салоном, а также мощным двигателем.

Кроме того, автоэксперт также назвал KIA Seltos и Opel GrandLand X. Цена на эти кроссоверы укладывается в рамки 2 млн рублей. Причем южнокорейская модель может «похвастаться» количеством, представленных в России модификаций. Всего их 21. А вот Opel GrandLand X идет только с передним приводом, зато отличается большим количеством наработок в плане безопасности, технологичности и качества.

Ранее стало известно, что 27 апреля московский завод Renault возобновил производство.

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