Москва, , 08:53 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW сертифицировал в России новую шестиместную версию кроссовера X7. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

Согласно опубликованным документам, длина новой версии равна 5151 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1805 мм. Колесная база составит 3105 мм.

В моторную гамму новинки войдет трехлитровый турбированный двигатель производительностью 340 «лошадей» или турбомотор на 3 л мощностью 249 л. с. Агрегатироваться они будут с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у авто будет только 4×4.

В качестве опции новинка получит мультимедиа с навигацией и голосовым управлением, а также с поддержкой Apple CarPlay, точку доступа Wi-Fi, электропривод пятой двери, беспроводную зарядку, круиз-контроль, лазерные фары, предпусковой подогреватель салона, подогрев кресел и подлокотников, функцию массажа передних кресел, проекционный дисплей, систему автоматической парковки и функцию ночного видения с распознаванием пешеходов.

Напомним, цена кроссовера BMW X7 в России составляет на сегодняшний день от 6 310 000 рублей.

Читайте также: Toyota представила новый кроссовер Urban Cruiser