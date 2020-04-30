Вашингтон, 30 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Дизайн нового пикапа Ford Courier будет иметь черты нынешнего среднеразмерного грузовика Ford Ranger и внедорожника Bronco Sport. Изображение с новинкой размещено на сайте Motor1.
По информации журналистов издания, моторная гамма Courier будет такой же, как и у возрождённого внедорожника Bronco Sport. Таким образом, линейка двигателей будет включать в себя трехцилиндровый турбомотор рабочим объёмом 1,5 л и четырехцилиндровый турбодвигатель объёмом два литра. Оба агрегата сочетаются с 8-скоростным «автоматом».
Сейчас специалисты Ford приступили к тестированию пикапа Courier.
Бренд планирует организовать серийную сборку нового пикапа на своем предприятии в Мексике. Оттуда новинка будет экспортироваться на авторынки США и Южной Америки.
Пока официального наименования у пикапа нет, однако рассматривается несколько вариантов, среди которых Courier и Ranchero. Именно такие наименования были у старейших моделей пикапов марки.
Ранее дилеры компании Ford в КНР начали продажи рестайлингового рамного внедорожника Ford Everest с 10-скоростной автоматической трансмиссией.
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