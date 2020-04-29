Варшава, , 22:03 — REGNUM Польша и США завершили переговоры по вопросу закупки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» для польских Сил территориальной обороны.

Об этом 29 апреля сообщил на своей странице в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, контракт должен быть подписан в ближайшее время. Речь идёт о приобретении 60 прицельно-пусковых устройств (CLU) и 180 противотанковых управляемых ракет «Джавелин».

Напомним, в начале марта 2020 года госдепартамент США одобрил продажу Польше 79 прицельно-пусковых устройств и 180 ПТУР «Джавелин» на сумму до $100 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕК начала расследование по нарушениям в судебной системе Польши