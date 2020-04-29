Берлин, , 20:04 — REGNUM Представители Германии и Франции поставили свои подписи под рамочным соглашением о совместной работе над танком нового поколения, проект которого известен как MGCS, сообщает 29 апреля пресс-служба министерства обороны ФРГ.

По утверждению германского военного ведомства, реализация проекта MGCS должна завершиться к середине 2030-х годов.

Соглашение определяет организационную структуру проекта и общую архитектуру тяжелой наземной боевой системы.

«Проект MGCS, реализуемый под руководством Германии, должен обеспечить замену немецких танков Leopard 2 и французских танков Leclerc с середины 2030-х годов. Этот проект является важным сигналом европейского сотрудничества в оборонной сфере», — заявляют в министерстве обороны ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ франко-германский проект MGCS напротяжении пяти последних лет позиционируют как наиболее вероятный ответ на российский танк нового поколения Т-14 «Армата».

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